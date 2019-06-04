2019-06-04T15:44:27+03:00
Общество

В ночь с 4 на 5 июня переезд в Оверинцах перекроют на три часа

На железнодорожных путях будут менять переездный настил
Елизавета Захарова
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Переезд перекроют для смены дорожного настилаПереезд перекроют для смены дорожного настилаФото: Валерий РОМАНОВ
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Железнодорожный переезд в деревне Оверинцы закроют в ночь с 4 на 5 июня. Об этом сообщило Кировское отделение Горьковской железной дороги.

Так, с 23.00 вторника до 2.00 среды на двенадцатом километре перегона Лянгасово-Матанцы будут идти ремонтные работы: на данном участке устранят неисправности ж/д путей и демонтируют переездный настил (покрытие на железнодорожных путях для движения транспорта через них).

Место проведения работ будет ограждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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