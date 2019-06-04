В ночь с 4 на 5 июня переезд в Оверинцах перекроют на три часа
На железнодорожных путях будут менять переездный настил
Переезд перекроют для смены дорожного настилаФото: Валерий РОМАНОВ
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Железнодорожный переезд в деревне Оверинцы закроют в ночь с 4 на 5 июня. Об этом сообщило Кировское отделение Горьковской железной дороги.
Так, с 23.00 вторника до 2.00 среды на двенадцатом километре перегона Лянгасово-Матанцы будут идти ремонтные работы: на данном участке устранят неисправности ж/д путей и демонтируют переездный настил (покрытие на железнодорожных путях для движения транспорта через них).
Место проведения работ будет ограждено.
ИСТОЧНИК KP.RU