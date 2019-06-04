Контрафакт на 8 миллионов рублей: полиция уничтожила поддельные обувь и одежду

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-04T15:13:44+03:00

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Кировские полицейские раскрыли дело о продаже контрафактной одежды и обуви. Двое кировчан закупились, как говорят в народе, «палеными» вещами и стали продавать их, выдавая за продукцию известных брендов. Ежемесячная прибыль кировских предпринимателей доходила до миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Как установило следствие, молодые люди создали в популярной социальной сети пять личных фейковых страничек «продавцов» с одним и тем же именем. На каждую страницу было подписано около девяти тысяч человек. В мае прошлого года бизнес по продаже «паленых» вещей пресекли полицейские.

В отношении руководителей бизнеса возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное группой лиц по предварительному сговору». Их обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. А полицейские по решению суда уничтожили 1800 контрафактных вещей на 8 140 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU