2019-06-04T15:18:44+03:00
Общество

Объединенные верой: в Великорецком крестном ходе принимают участие 27 тысяч паломников

В среду для православных христиан пройдет первое богослужение - Молебен святителю Николаю Чудотворцу.
Елизавета Захарова
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Паломничество продлится еще три дня.Паломничество продлится еще три дня.Фото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Ежегодный Великорецкий крестный ход, освещаемый иконой Николая Чудотворца, идет уже второй день. Тридцать лет назад, когда крестный ход только возродился, в нем шло лишь сто человек. Сегодня Великорецкий крестный ход - это многокилометровая живая река. В этом году в шествии принимают участие 27 тысяч паломников. Среди них - не только жители Кировской области, но и многих городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Кубани, а также стран зарубежья.

Уже завтра православные христиане придут в Великорецкое Подворье, где состоится первое служение - молебен святителю Николаю Чудотворцу. После чего паломников ждет отдых и полтора дня церковных служб. Ожидается, что к первым Всенощным бдениям и Божественным литургиям количество крестоходцев увеличится вдвое.

Для многих паломников этот крестный ход уже не первый и они готовы идти несмотря ни на что: ни на изнемогающее тело, ни на дождь, который традиционно обрушился на шествие. Однако, это природное явление православные христиане, которым предстояло пройти еще 150 километров пути, восприняли как Божье знамение: так Всевышний благословляет крестоходцев на путь.

В течение пяти дней, что будет идти крестный ход до реки Великой и обратно в Киров, паломников будут сопровождать сотрудники экстренных служб: медики, полицейские, росгвардейцы, госавтоинспекторы, а также волонтеры. Особо труднопроходимые места, - леса и окрестности болот, шествию помогут преодолеть сотрудники МЧС.

С подробным расписанием служб можно ознакомится на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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