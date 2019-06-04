В Омутнинске неделю не могут найти 46-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-04T14:51:23+03:00

Житель Омутнинска, по предположениям близких, может находится как в пределах Кировской области, так и в Москве. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Пропавший может находиться в пределах Кировской области или отправиться в Москву

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Родные Эдуарда Булатова забили тревогу: их 46-летний близкий человек пропал и не выходит на связь уже больше недели. Последний раз он был замечен 29 мая 2019 года.

Приметы Эдуарда Юрьевича: 170 сантиметров, плотного телосложения, с темно-русыми коротко стриженными волосами и зелеными глазами. Когда мужчина уходил из дома, он был одет в темно-синюю ветровку, синие джинсы и черные кроссовки. С собой он взял темно-синюю спортивную сумку.

Если вы видели мужчину, похожего по описаниям на Эдуарда Булатова, то сообщите известную вам информацию по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU