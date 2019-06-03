Детей, ушедших из дома четыре дня назад, нашли

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-03T20:04:51+03:00

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Спустя четверо суток в Кирове разыскали пропавших друзей. Пару часов назад на ориентировках на детях появились долгожданные слова: «Найден. Жив». Об этом сообщили администраторы сообщества и отец девятилетнего мальчика в комментариях в социальных сетях. Однако, что точно известно: несовершеннолетние дети четырнадцати и девяти лет четыре дня не возвращались домой. Старший, Максим, ушел из дома около часа дня, младший из приятелей ушел на несколько часов позже, в шесть тридцать вечера.

- Заявка к нам поступила вчера, - прокомментировала администратор группы Галина Андреева. - Девятилетний мальчик ранее нами не разыскиыался, а четырнадцатилетний уже уходил из дома. Поэтому мы совместно с полицией проверяли места, где могли находится дети по старым точкам и по новым - все в районе улицы Щорса и Чистых Прудов. Большую часть работы по поискам детей провели родители. В итоге детей нашли около четырех часов дня: старший мальчик вернулся домой сам. А его младший друг находился в районе ТРЦ «Небо» - об этом прохожие сообщили оперативникам.

Инсайдеры «Комсомолки» рассказали, что мальчики там и гуляли все это время, а ночевали в подъездах и заброшенных зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU