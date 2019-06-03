2019-06-03T20:04:51+03:00
Общество

Детей, ушедших из дома четыре дня назад, нашли

Мальчики живы, здоровы и сейчас находятся рядом со своими родителями
Елизавета Захарова
Поделиться:
В Кирове разыскали детей, пропавших четыре дня назад. Фото: vk.com/ornkirovВ Кирове разыскали детей, пропавших четыре дня назад. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:

Спустя четверо суток в Кирове разыскали пропавших друзей. Пару часов назад на ориентировках на детях появились долгожданные слова: «Найден. Жив». Об этом сообщили администраторы сообщества и отец девятилетнего мальчика в комментариях в социальных сетях. Однако, что точно известно: несовершеннолетние дети четырнадцати и девяти лет четыре дня не возвращались домой. Старший, Максим, ушел из дома около часа дня, младший из приятелей ушел на несколько часов позже, в шесть тридцать вечера.

- Заявка к нам поступила вчера, - прокомментировала администратор группы Галина Андреева. - Девятилетний мальчик ранее нами не разыскиыался, а четырнадцатилетний уже уходил из дома. Поэтому мы совместно с полицией проверяли места, где могли находится дети по старым точкам и по новым - все в районе улицы Щорса и Чистых Прудов. Большую часть работы по поискам детей провели родители. В итоге детей нашли около четырех часов дня: старший мальчик вернулся домой сам. А его младший друг находился в районе ТРЦ «Небо» - об этом прохожие сообщили оперативникам.

Инсайдеры «Комсомолки» рассказали, что мальчики там и гуляли все это время, а ночевали в подъездах и заброшенных зданиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трех жителей Фаленского района лишили водительских прав из-за алкоголизма
В «Марадыковском» не будет радиоактивных отходов
«Как снежные вершины»: в Кировской области сфотографировали «облака-шляпы»
Метеопредупреждение от МЧС на 4 июня в Кирове: грозы и порывистый ветер
Энергетики филиала «Кировэнерго» переведены в режим повышенной готовности
Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза вновь посетил опорный университет Кировской области
Тысячи паломников отправились в Великорецкий крестный ход
Кировчанин получил 14 лет колонии строгого режима за убийство женщины
Кировчане с января по март заработали 78,6 миллиарда рублей
В Уржумском районе юноша и девушка на мопеде попали в аварию: обоих отправили в больницу
Новым заместителем начальника УГИБДД УМВД по Кировской области стал Марат Гизатуллин
«Работяга едет, поливает дороги»: кировчане встали на защиту дорожника, моющего асфальт во время дождя
Прогноз погоды на неделю в Кирове: облачно, ветрено, дождливо
В Кировской области из-за удара молнии сгорели два дома
В Кирове два друга-подростка ушли гулять и не возвращаются домой четвертые сутки
В детские сады Кирова выдали четыре тысячи путевок
«Им греться надо»: жители Котельнича обнаружили змей на улице
23-летний наркоторговец из Уржумского района отправится в колонию на семь лет
Открытые люки, разбитые дороги, некошеные газоны: чиновники провели рейд на велосипедах по Кирову
Научился открывать дверь и ушел из дома: кировчанин потерял своего трехлетнего сына
На Дзержинского упавшие во время грозы ветки тополя уценили иномарку
В Кирове 19-летний водитель «четверки» врезался в остановку и покалечил женщину
336 спортсменов-кадетов будут бороться в Кирове за титул чемпиона России по пятиборью
В пяти районах Кировской области создадут особо охраняемые природные территории
Великорецкий крестный ход 2019: по маршруту первыми пройдут кинологи с собаками