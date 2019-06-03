В «Марадыковском» не будет радиоактивных отходов

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-03T18:23:58+03:00

В министерстве энергетики и ЖКХ прокомментировали ситуацию с петицией

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45 тысяч людей подписали петицию, в которой требуют запретить переработку промышленных отходов в Кировской области. Люди просят не использовать «Марадыковский» для утилизации вредных веществ. В правительстве прокомментировали данную ситуацию таким образом.

Комментарий в сообществе «Антирадиация - Вятка» оставлен от имени официальной группы министерства энергетики и ЖКХ Кировской области: «На объекте планируют утилизировать промышленные отходы I - II классов опасности. Данные отходы не являются радиоактивными и на порядок менее токсичны».

Кстати, там же, в комментариях, министерство сообщило, что ситуация никак не может выйти из-под контроля. Ведь на объекте будет работать уникальная трехуровневая система экологического контроля и мониторинга. Специалисты будут регулярно брать пробы почвы, воды, воздуха и донных отложений вблизи «Марадыковского».

ИСТОЧНИК KP.RU