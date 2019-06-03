«Как снежные вершины»: в Кировской области сфотографировали «облака-шляпы»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-03T18:20:46+03:00

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Огромные облака, очень похожие на мексиканские шляпы, запечатлел житель поселка Верхошижемье.

- Они, действительно, очень редкие и необычные, - поделился впечатлением фотограф Леонид Горбунов.

Пользователи обсуждают фотографии удивительного природного явления в группе «Любительская Метеорология в Кирове». Некоторые говорят, что облака очень похожи на шляпы, а вот другие видят в них горы.

Кстати, такие «облака-горы-шляпы» образуются, когда сильные восходящие потоки воздействуют на воздух на низких высотах. В научных кругах они называются пилеолусами и считаются предвестниками ухудшения погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU