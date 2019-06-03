2019-06-03T18:20:46+03:00
Общество

«Как снежные вершины»: в Кировской области сфотографировали «облака-шляпы»

Такое явление в природе встречается достаточно редко
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Пользователи видят в этих облаках горы. Фото: Леонид ГОРБУНОВПользователи видят в этих облаках горы. Фото: Леонид ГОРБУНОВ
Изменить размер текста:

Огромные облака, очень похожие на мексиканские шляпы, запечатлел житель поселка Верхошижемье.

- Они, действительно, очень редкие и необычные, - поделился впечатлением фотограф Леонид Горбунов.

Пользователи обсуждают фотографии удивительного природного явления в группе «Любительская Метеорология в Кирове». Некоторые говорят, что облака очень похожи на шляпы, а вот другие видят в них горы.

Кстати, такие «облака-горы-шляпы» образуются, когда сильные восходящие потоки воздействуют на воздух на низких высотах. В научных кругах они называются пилеолусами и считаются предвестниками ухудшения погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Детей, ушедших из дома четыре дня назад, нашли
Трех жителей Фаленского района лишили водительских прав из-за алкоголизма
В «Марадыковском» не будет радиоактивных отходов
Метеопредупреждение от МЧС на 4 июня в Кирове: грозы и порывистый ветер
Энергетики филиала «Кировэнерго» переведены в режим повышенной готовности
Известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза вновь посетил опорный университет Кировской области
Тысячи паломников отправились в Великорецкий крестный ход
Кировчанин получил 14 лет колонии строгого режима за убийство женщины
Кировчане с января по март заработали 78,6 миллиарда рублей
В Уржумском районе юноша и девушка на мопеде попали в аварию: обоих отправили в больницу
Новым заместителем начальника УГИБДД УМВД по Кировской области стал Марат Гизатуллин
«Работяга едет, поливает дороги»: кировчане встали на защиту дорожника, моющего асфальт во время дождя
Прогноз погоды на неделю в Кирове: облачно, ветрено, дождливо
В Кировской области из-за удара молнии сгорели два дома
В Кирове два друга-подростка ушли гулять и не возвращаются домой четвертые сутки
В детские сады Кирова выдали четыре тысячи путевок
«Им греться надо»: жители Котельнича обнаружили змей на улице
23-летний наркоторговец из Уржумского района отправится в колонию на семь лет
Открытые люки, разбитые дороги, некошеные газоны: чиновники провели рейд на велосипедах по Кирову
Научился открывать дверь и ушел из дома: кировчанин потерял своего трехлетнего сына
На Дзержинского упавшие во время грозы ветки тополя уценили иномарку
В Кирове 19-летний водитель «четверки» врезался в остановку и покалечил женщину
336 спортсменов-кадетов будут бороться в Кирове за титул чемпиона России по пятиборью
В пяти районах Кировской области создадут особо охраняемые природные территории
Великорецкий крестный ход 2019: по маршруту первыми пройдут кинологи с собаками