«Как снежные вершины»: в Кировской области сфотографировали «облака-шляпы»
Такое явление в природе встречается достаточно редко
Пользователи видят в этих облаках горы. Фото: Леонид ГОРБУНОВ
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Огромные облака, очень похожие на мексиканские шляпы, запечатлел житель поселка Верхошижемье.
- Они, действительно, очень редкие и необычные, - поделился впечатлением фотограф Леонид Горбунов.
Пользователи обсуждают фотографии удивительного природного явления в группе «Любительская Метеорология в Кирове». Некоторые говорят, что облака очень похожи на шляпы, а вот другие видят в них горы.
Кстати, такие «облака-горы-шляпы» образуются, когда сильные восходящие потоки воздействуют на воздух на низких высотах. В научных кругах они называются пилеолусами и считаются предвестниками ухудшения погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU