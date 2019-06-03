Метеопредупреждение от МЧС на 4 июня в Кирове: грозы и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 16:57 2019-06-03T16:57:50+03:00

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Во вторник, 4 июня, днем в регионе ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Ночью ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Кстати, теплая и солнечная погода, по прогнозам синоптиков, все же придет в нашу область. И это случится уже в ближайшие дни. Так, четверг, 6 июня, будет малооблачным и местами ясным. Аналогичная погода будет в пятницу, субботу и воскресенье. К сожалению, в первой половине неделе кировчан ожидают пасмурные дни и осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU