Метеопредупреждение от МЧС на 4 июня в Кирове: грозы и порывистый ветер
Еще один день с непогодой ожидает кировчан
Во время гроз ветер будет только усиливатьсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 4 июня, днем в регионе ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Ночью ожидаются грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Кстати, теплая и солнечная погода, по прогнозам синоптиков, все же придет в нашу область. И это случится уже в ближайшие дни. Так, четверг, 6 июня, будет малооблачным и местами ясным. Аналогичная погода будет в пятницу, субботу и воскресенье. К сожалению, в первой половине неделе кировчан ожидают пасмурные дни и осадки.
ИСТОЧНИК KP.RU