2019-06-03T16:10:22+03:00
Происшествия

Кировчанин получил 14 лет колонии строгого режима за убийство женщины

46-летнего мужчину судили по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство»
Алена ЗАЙЦЕВА
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Женщине гость нанес 17 ударов ножомЖенщине гость нанес 17 ударов ножомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в Коминтерне еще 12 января. В гости к семейной паре зашел мужчина. С гостей они выпили. Хозяин дома с гостем поссорился.

- 46-летний гость взял со стола нож и нанес 49-летнему хозяину несколько ранений, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области. - Предположив, что хозяин дома умер, осужденный поспешил скрыться с места происшествия. Когда он находился в коридоре, на него сзади накинулась сожительница потерпевшего. Между ней и гостем завязалась борьба, в ходе которой осужденный нанес не менее 17 ударов по телу ножом женщине, отчего последняя упала на пол.

Тем временем сам убийца сбежал с места трагедии. На попутках доехал до своего приятеля. И пытался у него отсидеться.

Однако приятель услышав жуткую историю, вызвал скорую в дом, где произошло убийство. Хозяин квартиры выжил. А вот его сожительница умерла от полученных ранений.

Суд приговорил кировчанина к 14 годам в колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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