Кировчанин получил 14 лет колонии строгого режима за убийство женщины
Трагедия произошла в Коминтерне еще 12 января. В гости к семейной паре зашел мужчина. С гостей они выпили. Хозяин дома с гостем поссорился.
- 46-летний гость взял со стола нож и нанес 49-летнему хозяину несколько ранений, - сообщает СУ СК РФ по Кировской области. - Предположив, что хозяин дома умер, осужденный поспешил скрыться с места происшествия. Когда он находился в коридоре, на него сзади накинулась сожительница потерпевшего. Между ней и гостем завязалась борьба, в ходе которой осужденный нанес не менее 17 ударов по телу ножом женщине, отчего последняя упала на пол.
Тем временем сам убийца сбежал с места трагедии. На попутках доехал до своего приятеля. И пытался у него отсидеться.
Однако приятель услышав жуткую историю, вызвал скорую в дом, где произошло убийство. Хозяин квартиры выжил. А вот его сожительница умерла от полученных ранений.
Суд приговорил кировчанина к 14 годам в колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU