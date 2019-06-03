2019-06-03T15:55:33+03:00
Экономика

Кировчане с января по март заработали 78,6 миллиарда рублей

Кировстат посчитал доходы и расходы жителей региона
Алена ЗАЙЦЕВА
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..Фото: Валерий РОМАНОВ
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Если пересчитать заработок на душу населения, то получилось, что средняя сумма составила 20586 рублей в среднем за месяц. И это больше, чем за этот же период времени ( с января по март) прошлого года на 5,3%.

Тратили свои деньги кировчане, в первую очередь, на покупку товаров и оплату услуг - 86,4% и оплату обязательных платежей и взносов - 12,5%.

КСТАТИ

В январе - марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдалось увеличение накоплений во вкладах и ценных бумагах (прирост составил 1,3 млрд рублей), рост задолженности по кредитам и снижение расходов на приобретение недвижимости, - сообщает Кировстат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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