«Работяга едет, поливает дороги»: кировчане встали на защиту дорожника, моющего асфальт во время дождя

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-03T15:01:34+03:00

Видео опубликовали в социальных сетях с расчетом высмеять недалекого рабочего, а под шквал критики попал сам автор

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В социальных сетях кировчанин опубликовал фото и видео, где асфальтомойщик после ливня промывает дорогу на улице Заводской, на Северном кольце.

- Самое время помыть дорогу после дождя, - подписал автор, опубликовавший фото.

Однако в ответ получил много негативных отзывов не дорожный работник, а сам создатель публикации: мол, что он дурью мается, это его [дорожника] работа, лучше было бы, если бы стоял в стороне?

- Работяга едет, поливает дороги, бац, дождь, что ему делать? - написал в ответ Егор. - Встать на дороге и в телефон залипать? Заснимут и грязью обольют.

Одни пользователи соцсетей поблагодарили работника за то, что он всю грязь убрал и дорога стала чистой. Другие стали объяснять автору видео, что работяга все делает правильно.

- После такого дождя - как раз самое время: на дороги вымыло много камней и мусора, если потом автору из-под колеса в башку прилетит такой камень, будет ныть, почему не убрали камни и мусор прочий, - подчеркнул Александр.

Радует, что в кировских социальных сетях нашелся хотя бы один пост благодарности и защиты в адрес работников ЖКХ и благоустройства города. Не все же кировчанам ходить злыми.

ИСТОЧНИК KP.RU