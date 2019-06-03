Прогноз погоды на неделю в Кирове: облачно, ветрено, дождливо

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-03T15:08:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кирове закончились холода и начались теплые, порой и жаркие солнечные дни. Но, не на этой неделе. С понедельника солнце будет обходить регион стороной. Кировчанам придется смотреть на облака и грозовые тучи.

Так, в понедельник в Кирове температура воздуха будет невысокой: +16 градусов Цельсия, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Однако целый день в городе будут идти дожди. По прогнозам портала rp5.ru, ожидается гроза.

Вторник будет более сухим: +13...+15 градусов, ветер со скоростью 11-14 метров в секунду. Облачно, но без дождей. В среду, во второй половине дня, по предварительным данным ожидается резкое потепление до 24 градусов выше нуля. Небольшой дождь будет идти утром и днем. 5 мая температура воздуха будет колебаться от +14 до +21 градуса тепла. Четверг будет одним из трех дней с малооблачной погодой. Такая же погода ожидается и в пятницу, только с большим количество облаков на небе. Выходные будут ясными и не дождливыми. Температура воздуха будет держаться на отметке от 18 до 22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU