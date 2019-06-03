2019-06-03T11:27:38+03:00
Происшествия

В Кировской области из-за удара молнии сгорели два дома

Инциденты произошли в Юрьянском и Богородском районах
Евгений ДЕМИХОВ
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Огонь лишил крова две семьи несмотря на усилия спасателей. Фото: архив «КП»Огонь лишил крова две семьи несмотря на усилия спасателей. Фото: архив «КП»
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1 июня в поселке Мурыгино во время грозы загорелся частный дом. Местные жители сообщили об этом в пожарную часть в 12.27 часов.

- В результате прогорела крыша на площади два квадратных метра, обгорели потолок и стены в доме на площади 50 квадратных метров, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. - Ориентировочный ущерб составил 200 тысяч рублей. Пострадавших нет.

Предположительная причина пожара - удар молнии. Также из-за грозового разряда пострадал дом селе Лобань Богородского района. О пожаре спасателям сообщили местные жители в 15.12 часов. Огонь уничтожил деревянный дом вместе с постройками во дворе. Жители дома вовремя эвакуировались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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