В детские сады Кирова выдали четыре тысячи путевок

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-03T10:56:21+03:00

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В Кирове приостановили выдачу направлений в детские сады. Жители города получили более четырех тысяч путевок. Направления выдавали родителям, чьи дети родились с 1 января по 4 августа 2016 года. Об этом сообщили в администрации города.

В 2019 году исполнилось или исполнится три года 7801 ребенку. Из них для детей, родители которых имеют льготы, выдали 1 236 путевок. Дети, которые родились с 1 января по 5 августа 2016 года, получили 2 941 путевку.

- Сейчас идет «передвижка» направлений, - уточнили в администрации Кирова. - Родителям, которые отказались от направления в отдаленные микрорайоны город, предлагаются Юго-запад, Лепсе и Красная горка.

Напомним, что в 2019 году при вводе в эксплуатацию пяти новых детских садов появится 1290 новых мест. Учреждения строятся в микрорайоне Метроград, на улице Заводской, на улице Гагарина в Нововятском районе, на улице Чистопрудненской и на улице Крупской в микрорайоне Филейка. Выдача направлений в эти детсады начнется в декабре.

ИСТОЧНИК KP.RU