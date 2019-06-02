«Им греться надо»: жители Котельнича обнаружили змей на улице
Это уже не первый случай, когда пресмыкающихся наблюдают на городских улицах
Некоторых приводят в ужас эти создания. Фото: vk.com/vkotle
Изменить размер текста:
Ужи грелись на краю тротуара, когда их заметили местные жители. Фото пресмыкающихся опубликовали в группе «Типичный Котельнич».
- Их отлавливать надо, как раньше делали, - пишут пользователи соцсетей.
Другие же жители региона отмечают, что змеи, и ужи в частности, есть везде и им хочется погреться на солнышке, вот и выползают на раскаленный асфальт. А вот некоторые шутят: мол, пресмыкающихся выгнали из динопарка за маленькие размеры.
Кстати, это уже не первый случай, когда змей видят на улицах города. Недавно в Кирове местные жители заметили ужей, которые тоже вызвали бурное обсуждение.
ИСТОЧНИК KP.RU