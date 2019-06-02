«Им греться надо»: жители Котельнича обнаружили змей на улице

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-02T19:11:14+03:00

Это уже не первый случай, когда пресмыкающихся наблюдают на городских улицах

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Ужи грелись на краю тротуара, когда их заметили местные жители. Фото пресмыкающихся опубликовали в группе «Типичный Котельнич».

- Их отлавливать надо, как раньше делали, - пишут пользователи соцсетей.

Другие же жители региона отмечают, что змеи, и ужи в частности, есть везде и им хочется погреться на солнышке, вот и выползают на раскаленный асфальт. А вот некоторые шутят: мол, пресмыкающихся выгнали из динопарка за маленькие размеры.

Кстати, это уже не первый случай, когда змей видят на улицах города. Недавно в Кирове местные жители заметили ужей, которые тоже вызвали бурное обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU