23-летний наркоторговец из Уржумского района отправится в колонию на семь лет
Ему передавали координаты крупных партий наркотиков, которые он продавал через интернет. 23-летний уроженец Уржумского района занимался незаконным обогащением на территории Кирова.
- 24 января 2019 года при получении очередной партии наркотиков для сбыта был задержан, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - У задержанного изъят сотовый телефон, в котором имелась переписка с неизвестным сбытчиком наркотических средств с подробным описанием «оптовой закладки», в которой обнаружено более 20граммов наркотического средства.
Молодого человека отправили под суд сразу по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере». Он полностью признал свою вину. Наркораспространителя отправят в колонию строгого режима на семь лет.
ИСТОЧНИК KP.RU