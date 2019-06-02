23-летний наркоторговец из Уржумского района отправится в колонию на семь лет

СЕГОДНЯ 18:52 2019-06-02T18:52:52+03:00

Молодой человек попался во время получения партии запрещенных веществ

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Ему передавали координаты крупных партий наркотиков, которые он продавал через интернет. 23-летний уроженец Уржумского района занимался незаконным обогащением на территории Кирова.

- 24 января 2019 года при получении очередной партии наркотиков для сбыта был задержан, - сообщают в прокуратуре Кировской области. - У задержанного изъят сотовый телефон, в котором имелась переписка с неизвестным сбытчиком наркотических средств с подробным описанием «оптовой закладки», в которой обнаружено более 20граммов наркотического средства.

Молодого человека отправили под суд сразу по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере». Он полностью признал свою вину. Наркораспространителя отправят в колонию строгого режима на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU