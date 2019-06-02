Открытые люки, разбитые дороги, некошеные газоны: чиновники провели рейд на велосипедах по Кирову

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-02T17:09:50+03:00

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В субботу, 1 июня, чиновники городской мэрии во главе с сити-менеджером отправились в велорейд по городу.

- Главная задача - посмотреть участки, где необходимо провести работу над ошибками в сфере благоустройства территорий, дать оценку проведенным работам работам, - прокомментировал такую необычную поездку глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Впереди у нас два важнейших события - Великорецкий крестный ход и День города. Сегодня осмотрим территории, где будут организованы праздничные мероприятия.

Во время рейда обнаружилось, что некоторые газоны Александровского сада не подстрижены, а на улице Казанской подрядчики в прошлом году не восстановили покрытие дороги после «раскопок». Нашли в городе и незакрытые люки колодцев.

Все нарушения Шульгин потребовал исправить, и отчитаться о проделанной работе.

Кстати, чиновники планируют совершать такие рейды еженедельно. На них будут приглашать всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU