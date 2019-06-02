Научился открывать дверь и ушел из дома: кировчанин потерял своего трехлетнего сына

СЕГОДНЯ 16:51 2019-06-02T16:51:26+03:00

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Парень был без взрослых около одного из магазинов на улице Ердякова. Этим он и привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Силовики подошли к трехлетнему малышу и попытались выяснить, как его зовут и где родители.

- При отработке информации к ним подошел мужчина, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Он представился и пояснил, что ребенок его сын.

Как рассказал силовикам отец, парень научился самостоятельно открывать входную дверь и вышел на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU