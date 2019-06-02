Научился открывать дверь и ушел из дома: кировчанин потерял своего трехлетнего сына
Малыша нашли силовики
Мальчика вернули отцуФото: Иван ВИСЛОВ
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Парень был без взрослых около одного из магазинов на улице Ердякова. Этим он и привлек внимание сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Силовики подошли к трехлетнему малышу и попытались выяснить, как его зовут и где родители.
- При отработке информации к ним подошел мужчина, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Он представился и пояснил, что ребенок его сын.
Как рассказал силовикам отец, парень научился самостоятельно открывать входную дверь и вышел на улицу.
ИСТОЧНИК KP.RU