2019-06-01T16:32:25+03:00
Общество

На Дзержинского упавшие во время грозы ветки тополя уценили иномарку

Жители обвиняют управляющую компанию
Евгений ДЕМИХОВ
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Судя по фото, машина пострадала несильно. Фото: vk.com/zlo43Судя по фото, машина пострадала несильно. Фото: vk.com/zlo43
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- Пока кого-нибудь не прибьет - не пошевелятся, - сетуют кировчане.

На улице Дзержинского в Кирове ветки дерева упали на припаркованную у дома иномарку. Их оторвало от тополя во время грозы, произошедшей в четверг, 30 мая.

Жители города пишут в социальных сетях, что на соседних улицах рабочие опиливали ветки деревьев, а вот до этой добраться не успели. Кое-кто говорит, что нужно было давно спилить все тополя под корень - деревья хрупкие и сильные ветра их могут легко поломать. В ответ на это кировчане пишут, что лучше ухаживать за ними, и тогда ничего бы не произошло.

Напомним, из-за грозы прошедшей недавно в Кировской области погибла 14-летняя девушка. Ее ударило током, когда она попыталась убрать, упавший на землю провод ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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