2019-06-01T15:51:52+03:00
Общество

В Кирове 19-летний водитель «четверки» врезался в остановку и покалечил женщину

По факту ДТП проводят проверку
Евгений ДЕМИХОВ
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ДТП произошло на остановке «улица Боровая» в Коминтерне. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиДТП произошло на остановке «улица Боровая» в Коминтерне. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Молодой человек не справился с управлением машины. «ВАЗ-2104» понесся в сторону автобусной остановки. «Четверка» врезалась в конструкцию.

- ДТП произошло 31 мая в 16.50 часов в городе Кирове на улице Кедровая вблизи дома № 1, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате столкновения пострадала женщина, которая находилась в этот момент на остановке.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Выясняются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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