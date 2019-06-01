В Кирове 19-летний водитель «четверки» врезался в остановку и покалечил женщину

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-01T15:51:52+03:00

ДТП произошло на остановке «улица Боровая» в Коминтерне. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Молодой человек не справился с управлением машины. «ВАЗ-2104» понесся в сторону автобусной остановки. «Четверка» врезалась в конструкцию.

- ДТП произошло 31 мая в 16.50 часов в городе Кирове на улице Кедровая вблизи дома № 1, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате столкновения пострадала женщина, которая находилась в этот момент на остановке.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Выясняются все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU