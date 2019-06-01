336 спортсменов-кадетов будут бороться в Кирове за титул чемпиона России по пятиборью

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-01T15:13:37+03:00

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Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Костромской, Нижегородской, Калининградской областей, республики Башкортостан и Удмуртии приехали в Киров 1 июня, где состоится Первенство России, Всероссийские и межрегиональные соревнования по пятиборью среди кадетов до 15 лет.

- Среди наших пятиборцев - члены сборной страны, победители и призёры всероссийских и международных соревнований, - отметила глава города Елена Ковалева в своей приветственной речи. - Радует, что интерес к этому олимпийскому виду спорта только растёт.

Елена Васильевна пожелала ребятам добиться поставленных целей, а также показать свои лучшие результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU