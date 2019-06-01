336 спортсменов-кадетов будут бороться в Кирове за титул чемпиона России по пятиборью
Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Костромской, Нижегородской, Калининградской областей, республики Башкортостан и Удмуртии приехали в Киров 1 июня, где состоится Первенство России, Всероссийские и межрегиональные соревнования по пятиборью среди кадетов до 15 лет.
- Среди наших пятиборцев - члены сборной страны, победители и призёры всероссийских и международных соревнований, - отметила глава города Елена Ковалева в своей приветственной речи. - Радует, что интерес к этому олимпийскому виду спорта только растёт.
Елена Васильевна пожелала ребятам добиться поставленных целей, а также показать свои лучшие результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU