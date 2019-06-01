В пяти районах Кировской области создадут особо охраняемые природные территории

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-01T14:50:01+03:00

В ближайшие годы за природным разнообразием в области будут следить пристальнее Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Развитие экологического туризма и охрана редких видов животных запланирована на 2019-2024 годы. В рамках проекта создадут особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Верхнекамском, Вятскополянском, Верхошижемском, Свечинском и Белохолуницком районах.

- В регионе появятся пять ООПТ: Камско-Порышский таежно-болотный комплекс, Кулыжская пойма, Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть», «Междуречье Ацвежа и Юмы» и таежно-болотный комплекс «Светлое», - уточнили в правительстве Кировской области. - Кроме того, будут определены границы ранее созданных особо охраняемых природных территорий.

Планируется обновить данные в Красной книге Кировской области. Для этого специалисты проведут исследование биологического разнообразия.

ИСТОЧНИК KP.RU