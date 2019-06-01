В пяти районах Кировской области создадут особо охраняемые природные территории
Развитие экологического туризма и охрана редких видов животных запланирована на 2019-2024 годы. В рамках проекта создадут особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Верхнекамском, Вятскополянском, Верхошижемском, Свечинском и Белохолуницком районах.
- В регионе появятся пять ООПТ: Камско-Порышский таежно-болотный комплекс, Кулыжская пойма, Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Ошеть», «Междуречье Ацвежа и Юмы» и таежно-болотный комплекс «Светлое», - уточнили в правительстве Кировской области. - Кроме того, будут определены границы ранее созданных особо охраняемых природных территорий.
Планируется обновить данные в Красной книге Кировской области. Для этого специалисты проведут исследование биологического разнообразия.
ИСТОЧНИК KP.RU