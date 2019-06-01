Великорецкий крестный ход 2019: по маршруту первыми пройдут кинологи с собаками
3 июня, в понедельник, паломники выйдут из Кирова. Многотысячное шествие направится в село Великорецкое. Для обеспечения их безопасности будет действовать множество служб.
- Весь маршрут, около 150 километров, проверят полицейские кинологи со служебно-разыскными собаками, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Во всех населенных пунктах по маршруту следования запрещена продажа спиртных напитков. Паломников будут сопровождать группа сотрудников полиции, при необходимости к ним можно обратиться за помощью.
Кроме того, по информации регионального правительства. Места стоянок паломников обработают от клещей. А за чистотой будут следить волонтеры. Они будут транспортировать мусор до контейнерных площадок. Оператор по обращению с ТКО увеличит количество рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU