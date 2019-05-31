Кировчанку, оставившую 3-летнюю дочь одну в квартире, отправят в Москву на психологическую экспертизу

СЕГОДНЯ 17:51 2019-05-31T17:51:55+03:00

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В августе 2019 года 22-летнюю девушку повезут в столицу для проверки. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. Психолого-психиатрическая экспертиза отложилась из-за большой очереди в центре, где проводят соответствующие исследования. Первоначальную экспертизу провели еще в марте 2019 года.

Напомним, что Киров (да и не только) потрясла история, которая произошла в феврале. Девушка ушла из своей квартиры почти на неделю, оставив трехлетнюю дочь в одиночестве. Горе-мать обвиняют в совершении преступления по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью».

Как ранее выяснилось, девушка частично признала свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU