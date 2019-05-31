Пруд у цирка в Кирове будут чистить с помощью микроорганизмов
Пруд у цирка теперь будут чистить и механическим, и биологическим способом - с помощью препарата. О старте проекта объявила администрация города совместно с ВятГУ. Такие меры помогут справиться с тиной и в целом «оздоровить» пруд.
- Основу препарата составляет природная глина и специально подобранные штаммы микроорганизмов, - подчеркнул проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец. - Их действие направлено на уничтожение лишнего азота и снижение количества цветущих водорослей.
Благодаря этому и рыбы, и утки будут чувствовать себя лучше. Специалисты планируют приступить к органической чистке пруда уже в понедельник, 3 июня. Эффект будет заметен через две недели.
Тестовое применение препарата пройдет без затрат со стороны администрации. Однако, если эффект окажется существенным, с ВятГУ могут заключить соглашение на регулярное использование препарата для очистки и других городских водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU