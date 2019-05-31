Пруд у цирка в Кирове будут чистить с помощью микроорганизмов

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-31T18:04:07+03:00

Эффект будет заметен уже через две недели после начала чистки

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Пруд у цирка теперь будут чистить и механическим, и биологическим способом - с помощью препарата. О старте проекта объявила администрация города совместно с ВятГУ. Такие меры помогут справиться с тиной и в целом «оздоровить» пруд.

- Основу препарата составляет природная глина и специально подобранные штаммы микроорганизмов, - подчеркнул проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец. - Их действие направлено на уничтожение лишнего азота и снижение количества цветущих водорослей.

Благодаря этому и рыбы, и утки будут чувствовать себя лучше. Специалисты планируют приступить к органической чистке пруда уже в понедельник, 3 июня. Эффект будет заметен через две недели.

Тестовое применение препарата пройдет без затрат со стороны администрации. Однако, если эффект окажется существенным, с ВятГУ могут заключить соглашение на регулярное использование препарата для очистки и других городских водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU