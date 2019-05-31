2019-05-31T14:56:30+03:00
Происшествия

Полиция ищет свидетелей: в Кочуровском парке обнаружили тело 26-летнего кировчанина

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося
Анна КРЮКОВА
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Труп молодого человека обнаружили в прошлом году. Фото: 43.мвд.рфТруп молодого человека обнаружили в прошлом году. Фото: 43.мвд.рф
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Полиция разыскивает очевидцев гибели 26-летнего кировчанина в Кочуровском парке. Труп мужчины нашли в ночь на 6 июля в прошлом году. Им оказался местный житель Александр Исупов.

- Установлено, что молодой человек пришел в парк со стороны перекрестка улиц Воровского и Производственной, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. - Его приметы: на вид 25 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения.

Кировчанин был одет в голубую кофту, черные джинсы и черные кроссовки. Если вы были очевидцем происшествия или обладаете информацией о том, что произошло с Александром Исуповым, просьба позвонить по номерам: 519-619 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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