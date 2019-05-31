От укусов клещей в Кировской области пострадали уже 4442 человека

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-31T14:29:53+03:00

Это на 66% больше, чем в прошлом году

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Число пострадавших от укусов клещей продолжает расти. В больницы за помощью по информации на 27 мая обратились уже 4442 человека. Это на 66% больше, чем в 2018 году. Среди пострадавших - 719 детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

- Было исследовано 4372 клеща, - уточнили специалисты. - В 43% обнаружены возбудители клещевого боррелиоза, в 7% - эрлихиоза человека, в 1,8% - клещевого энцефалита.

Жителей предупреждают, что клещи наиболее активны в микрорайоне Коминтерн, Ганино, Лянгасово, на Макарьевском кладбище, в Порошино, Бахте, Пасегово, Стрижах, Зонихе и Митино.

ИСТОЧНИК KP.RU