«Избила табуретом»: кировчанку могут посадить на десять лет

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-31T18:00:55+03:00

Женщина ударила своего сожителя во время ссоры

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В Кирове 37-летняя женщина избила своего сожителя. Во время ссоры она ударила 32-летнего мужчину табуретом. От сильного удара кировчанин получил перелом кости правой руки. Пострадавший был вынужден обратиться в больницу. Об этом сообщили в УМВД РФ по Кировской области.

- Из больницы сообщение об избиении поступило в отдел полиции № 2, - пояснили в ведомстве. - Сейчас в отношении кировчанки возбуждено уголовное дело.

Женщину подозревают в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU