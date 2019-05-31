В Кирове еще десять молодых семей смогут улучшить жилищные условия

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-31T12:29:51+03:00

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В четверг, 30 мая, десять молодых семей в Кирове получили жилищные сертификаты в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Среди них и семья Редькиных. Супруги работают на промышленных предприятих, у них - двое детей. Недавно кировчане приобрели двухкомнатную квартиру в ипотеку.

- Мы получили документ на сумму более чем в 650 тыс. рублей, - пояснили жители. - Эти деньги мы используем для погашения большей части кредита. Конечно, для нашей семьи такая финансовая поддержка очень существенна.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Напомним, что в апреле во Дворце молодежи жилищные сертификаты вручили уже 46 молодых семей. Всего за время действия программы соцвыплаты получили более 440 супружеских пар.

- Демографическая политика – одно из самых важных направлений работы муниципальной власти, - отметила глава города Кирова Елена Ковалева. - И нам очень приятно, что город может помочь молодежи в решении такой насущной проблемы как приобретение жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU