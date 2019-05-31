Владимир Быков подвел итоги майского пленарного заседания

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-31T12:09:21+03:00

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Депутаты Кировской области на очередном пленарном заседании ряд поправок в законопроектах, которые обсуждались накануне на заседании комитетов. Неудовлетворенными остались лишь два предложения депутатов.

Самым первым и важнымя стал отчет о деятельности правительства, с которым выступил губернатор Кировской области Игоря Васильева.

- Во время доклада были точно освещены все направления деятельности правительства, - подытожил после заседания председатель ОЗС Владимир Быков. - Думаю, что это очень важно, потому что мы сейчас переходим к исполнению национальных проектов, поэтому вот так подробно остановились на результатах работы правительства. Оценка (на пленарном заседании Игорь Владимирович поставил твердую «четверку» деятельности регионального правительства) справедлива. Самое главное - это финансовые вопросы. Мы получили возможность продлить выплату долгов по государственному долгу с минимальной ставкой. Вывели свои долги из коммерческих банков. Я думаю, что работа будет идти и дальше. Мы видим, что результат увеличения в 2018 году доходов на миллиард дает возможность также сделать и в 2019 году. А там есть вероятность, что мы продлим реструктуризацию долгов не на семь, а на двенадцать лет.

В качестве примера могу привести работу в агломерации Киров - Кирово-Чепецк - Слободской. Благодаря работе правительства мы третий год подряд получаем больше миллиарда рублей из федерального бюджета. Наш дорожный фонд увеличился. И , это тоже работа правительства. Мы делаем большие успехи в различных сферах. Да, у нас есть проблемы, но если бы не правительство, эти вопросы решались бы сложнее.

«ПУСТЬ ДЕТИ-СИРОТЫ СТРЕМЯТСЯ К БУДУЩЕМУ»

На «пленарке» единогласно было принято решение о предоставлении детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей, жилья в том районе, в котором ребенок захотел. Подробнее о законопроекте рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева на заседании комитетов.

- Защита детей-сирот - еще один из важнейших вопросов, обсуждаемых на заседании, - сказала Ольга Николаевна. - Мы понимаем, что, принимая этот закон, мы берем на себя большую ответственность. То есть, давая сиротам жилье в тех районах, в которых они сами хотят (в Кирове, Вятских Полянах, Слободском), мы обязаны обеспечить их работой. Раньше мы выбор давали только тем, кто учится или работает. Сейчас мы хотим дать право выбирать каждому, поэтому мы должны обеспечить работой.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КОМИССИИ?

Кроме того, на пленарном заседании было отклонено предложение депутата Ольги Сыкчиной о роспуске комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и взаимодействия с институтами гражданского общества.

- Что касается предложения по упразднению комиссии по регламенту, то я считаю, что это неверно, - ответил Владимир Быков. - Эта комиссия работает и является лицом Законодательного собрания. Она работает со всеми общественными организациями, Общественной палатой, областным профсоюзом, Молодежным парламентом - комиссия несет на себе очень большую нагрузку. Поэтому это решение не принято. Мы в процессе работы учтем те замечания, которые были. Но я убежден, что эта комиссия полностью выполняет свое предназначение. Впрочем, как и все комитеты Законодательного Собрания.

ВСЕ ПО РАСПИСАНИЮ

Также на заседании депутаты не приняли законопроект об изменении расписания комитетов ОЗС. Лишь пятнадцать человек поддержали идею изменения графика заседаний таким образом, чтобы любой депутат мог присутствовать на том комитете, на котором он хотел бы выступить или заслушать доклады других.

- Нам не нужно принимать отдельного закона, чтобы дать каждому депутату возможность участвовать в работе всех комитетов, - сказал Владимир Васильевич. - Мы пересмотрим их график работы. И если сегодня мы проводили их в один день, то теперь мы можем этот вопрос обсудить со всеми фракциями и изменить распорядок: проводить комитеты два дня. И, я подчеркиваю, для этого нам не надо менять закон.

ИСТОЧНИК KP.RU