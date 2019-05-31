В Кировской области продолжаются поиски 15-летней девочки

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-31T11:44:18+03:00

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В Кировской области разыскивают 15-летнюю жительницу Малмыжа. Валерия Степанова пропала 28 мая, во вторник. В этот день около 16.00 девушку видели в последний раз. С тех пор ее местонахождение неизвестно. О пропаже девушки сообщили активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый».

Примеры Валерии: на вид 15 - 16 лет, худощавое телосложение, светлые короткие волосы. В момент ухода она была одета в синюю рубашку с длинным рукавом, темно-синие джинсовые шорты, черные кроссовки.

Если вам известно, где может находиться подросток, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 350-76-25 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU