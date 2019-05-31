В Лузе во время грозы погибла 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-31T09:36:30+03:00

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Вчера вечером во время грозы в Лузском районе произошла трагедия - 14-летнего подростка убило оборвавшимся проводом ЛЭП. На данный момент следователи выясняют все подробности трагедии.

Метеопредупреждение было объявлено за сутки. МЧС России по Кировской области предупреждали, что 30 мая на территории Кировской области пройдут сильные грозы. И возможны порывы шквалистого ветра до 21 метра в секунду. И не рекомендовали выходить на улицу во время грозы.

В СУ СКР по Кировской области информацию о смерти подростка подтвердили. На месте происшествия работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU