2019-05-30T17:12:15+03:00
Происшествия

Печник украл у пенсионерки 174 тысячи рублей

ЧП произошло в поселке Подосиновец
Алена ЗАЙЦЕВА
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Печник заприметил тайник, где пожилая женщина хранила сбереженияПечник заприметил тайник, где пожилая женщина хранила сбереженияФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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74-летняя жительница районного центра хватилась своих сбережений после того, как ее покинул мастер, перекладывающий печку в доме. Полиция поехала по адресу, где проживает печник. Он признался, что несколько дней перекладывал печь у пожилой женщины. И в момент, когда она доставала деньги для расплаты с ним, приметил место, где располагается тайник.

- Во время одного из визитов мужчина воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, и забрал наличные, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Часть похищенных денег у него изъяли. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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