Новые фигуранты по «Электронному проездному»: задержаны Олег Чичибабин и Николай Дубровин

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-30T16:05:57+03:00

За причастность к многомиллионным хищениям экс-начальника отдела транспорта посадили под домашний арест

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В деле «Электронного проездного» появились новые фигуранты. На этот раз сотрудники УФСБ России по Кировской области задержали бывшего начальника отдела транспорта Управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова Олега Чичибабина и экс-гендиректора АО «АТП» (Автот ранспортное предприятие - Ред.) Николая Дубровина. В их отношении следственные органы возбудили уголовное дело по присвоению и растрате имущества в особо крупном размере.

Напомним, что шесть лет назад директор «Электронного проездного» Анатолий Ганьба и один из руководителей МБУ «Центральная диспетчерская служба» заключая фиктивные договоры, похитили более 37 миллионов рублей. Их задержали лишь в октябре 2018 года. Спустя полтора года ФСБ задержали и объявленного в федеральный розыск еще одного фигуранта.

Двумя ведомствами - СКР и ФСБ расследуется уголовное дело по 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Всем фигурантам грозит десять лет заключения и крупный штраф.

На время следствия, Олега Чичибабина посадили под домашний арест. Мера пресечения Николаю Дубровину будет вынесена после судебного заседания.

Сейчас задержанные и подозреваемые дают показания в отношении других лиц, причастных к многомиллионному хищению бюджетных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU