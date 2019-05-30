2019-05-30T16:56:12+03:00
Общество

Погода на Великорецкий крестный ход: будет прохладно и дождливо

После непродолжительной жары в Кировской области наступят прохладные дни и ночи
Алена ЗАЙЦЕВА
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На начало крестного хода синоптики прогнозируют пасмурную погодуНа начало крестного хода синоптики прогнозируют пасмурную погодуФото: Сергей ШИСТАРЕВ
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Традиционно в первый день Великорецкого крестного хода идет дождь. Судя по прогнозам синоптиков, этот год не станет исключением.

В понедельник, 3 июня 2019 года, температура воздуха прогреется до +17…+18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер. Днем пройдут небольшие дожди. К ночи ветер изменит направление и подует с севера. Температура воздуха опустится до +12 градусов. Атмосферное давление 745-749 мм рт. ст.

Во вторник, 4 июня 2019 года, днем температура будет держаться на уровне +12…+13 градусов, ветер северо-западный, облачно. Ночью ветер направление не изменит. Но станет прохладнее - до +10 градусов.

Так что паломникам стоит захватить с собой теплые вещи и дождевики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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