В Афанасьево удалось сфотографировать множественную радугу

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-30T16:44:47+03:00

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Группа «Любительская метеорология в Кирове» опять порадовала наших читателей и своих подписчиков редкими и красивыми кадрами. Фотографу из села Бисерово Афанасьевского района Сергею Бисерову удалось поймать в кадр множественную радугу. Невооруженным глазом видно, что от основной радуги отражается еще четыре с внутренней стороны и еще одно отражение - с внешней стороны.

- Иногда вместе с радугой можно увидеть малозаметный атрибут - слабые полосы, обычно розовые и зеленые, поочередно на внутренней стороне первичной дуги (еще реже они могут появиться на внешней стороне вторичной дуги), - пишет группа «Любительская метеорология в Кирове». - Наиболее отчетливо они видны вблизи ее вершины. Эти дополнительные полосы представляют собой не что иное, как интерференцию, но они сыграли важную роль при разработке теории радуги. Множественные радуги возникают в результате интерференции (наложения двух потоков света) нескольких радуг, образованных каплями воды разного диаметра.

ИСТОЧНИК KP.RU