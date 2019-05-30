Опасный сорняк: в Кирове начали бороться с борщевиком

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-30T14:50:02+03:00

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Сегодня, 30 мая, подрядчик приступил к ликвидации вредоносного растения на улице Ульяновской. Там борщевик Сосновского растет прямо около домов. Еще порядка 159 гектаров опасного сорняка нужно истребить в городе.

- 55 гектаров находятся в муниципальной собственности, - уточнили в администрации города Кирова. - На базе УДПИ создан единый центр борьбы с борщевиком. Он заключает договоры с подрядчиками, которые будут заниматься ликвидацией растения.

Город для удобства разделили на 34 участка. Борьба с борщевиком на них пройдет в три этапа. Первый уже стартовал. Он закончится в июне, до начала цветения сорняков. Подрядчики распылят гербициды, которые уничтожат опасные растения за две недели.

«Химию» наносят точечно, поэтому другие растения не должны пострадать. Как заявляют в администрации, для людей и животных она безвредна.

Кстати, часть территорий должны обрабатывать собственники земель. В противном случае их могут оштрафовать. Физических лиц на сумму от трех до пяти тысяч рублей, а юридических - на 50 - 200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU