Уклонисту из Чепецка дали штраф в 20 тысяч рублей
Парень семь лет «бегал» от армии
Парень решил, что в армии ему служить не надо. И получил 20 тысяч штрафаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Кирово-Чепецка еще в 2012 году был признан годным к прохождению службы. Однако он посчитал, что идти в армию не обязательно. По повестке в военкомат не явился, и все остальные уведомления игнорировал. Нашли «беглеца» только в этом году. Пришлось представить перед судом.
- Учитывая, что молодой человек преступление совершил впервые, решением районного суда за совершенное преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, - рассказал Кирово-Чепецкий городской прокурор Антон Волков.
Кстати, в армию уклонисту идти все равно придется.
ИСТОЧНИК KP.RU