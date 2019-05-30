Уклонисту из Чепецка дали штраф в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-30T14:36:42+03:00

Парень решил, что в армии ему служить не надо. И получил 20 тысяч штрафа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Житель Кирово-Чепецка еще в 2012 году был признан годным к прохождению службы. Однако он посчитал, что идти в армию не обязательно. По повестке в военкомат не явился, и все остальные уведомления игнорировал. Нашли «беглеца» только в этом году. Пришлось представить перед судом.

- Учитывая, что молодой человек преступление совершил впервые, решением районного суда за совершенное преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, - рассказал Кирово-Чепецкий городской прокурор Антон Волков.

Кстати, в армию уклонисту идти все равно придется.

ИСТОЧНИК KP.RU