Кировский Минздрав прокомментировал преступление врача и медбрата

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-30T14:35:49+03:00

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Врач-терапевт, который участвовал в ограблении двух пожилых женщин на улице Пугачева 12 мая, отношения к системе Минздрава не имеет. Он работает в частной клинике. Такое заявление сделало региональное Министерство здравоохранения. Мало того, у врача, как выяснилось, и лицензии-то нет.

- Фельдшер совершил преступление, не находясь на рабочем месте и не осуществляя свои должностные обязанности, - сообщили в ведомстве. - В случае если его вина подтвердится, он будет уволен и понесет наказание, предусмотренное законодательством Российской Федерации, в полном объеме.

Напомним, что, по версии следствия, фельдшер скорой приезжал на вызов к двум пожилым сестрам. Заметил, что они хранят деньги в серванте. Уговорил своего приятеля - врача частной клиники - приехать в квартиру и украсть сбережения пожилых дам. В квартиру медики зашли под предлогом, что помогут пенсионеркам в лечении гипертонии. Измерили им давление и сделали укол. Женщины уснули. Деньги медики забрали с собой. На следующий день сестры обратились в полицию. И оба фигуранта были задержаны. Сейчас они находятся в СИЗО. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU