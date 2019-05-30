Мошенники обманули студента, заказавшего писать курсовую

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-30T13:56:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Студент одного из кировских вузов нашел объявление о помощи в создании курсовых работ. А именно чертежей к ним. Стоимость услуг - 600 рублей. Изначально студент обратился к помощнику и перевел деньги. Но потом передумал и попросил вернуть переведенную сумму обратно. Но за перевод у парня попросили 10 рублей. Для комиссии якобы нужны были данные банковской карты. Вместо перевода комиссии и возврата 600 рублей с карты студента пропало 18 тысяч рублей. Парень написал заявление в полицию.

- Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета», - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Устанавливаются личность и местонахождение дистанционного злоумышленника.

ВАЖНО

Нельзя сообщать данные своих банковских карт незнакомым лицам. Помните: безопаснее самостоятельно выполнить перевод кому-либо по названным реквизитам, чем соглашаться на списание денег с карты. Также стоит отказываться от сделок, когда незнакомые лица предлагают оплатить свои услуги до их фактического оказания.

ИСТОЧНИК KP.RU