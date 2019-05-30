В Кировской области самые возрастные профессии - врач и учитель

СЕГОДНЯ 11:12 2019-05-30T11:42:12+03:00

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Как выяснили статисты, самые «возрастные» виды деятельности в нашем регионе - это образование и здравоохранение. Каждый четвертый в этой сфере - старше 54 лет. Средний возраст врачей и учителей - 47-48 лет. По возрастной классификации начинающие специалисты идут в области информации и связи, гостиничный бизнес и общепит, средний возраст работающих в которых составлял 32 и 34 года соответственно. Обследование специалисты Кировстата проводили выборочное. И по этим данным в январе-марте работали в регионе 593 тыс. человек. Средний возраст занятого населения - 41 год. Наибольшее число работающих относится к возрастной группе от 30 до 44 лет (более 40% всех трудящихся).

После 55 лет кировчане не собираются сидеть дома. Как показали исследования, численность занятых в возрасте 55 лет и старше составила 97 тыс. человек (16,4% занятого населения региона), при этом незначительный численный перевес был на стороне женщин (52%). Численность представительниц прекрасного пола, продолжающих деловую активность после 54 лет, составила 17,5% от общего числа работающих женщин, численность же сильной половины после 59 лет менее значительна (4,5% от занятых мужчин).

ВОЛОНТЕРЫ «ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА»

Треть всех добровольцев в регионе - возрастные.

- Внимание молодежи привлекали, в основном, проекты, связанные с оказанием помощи животным (82% зооволонтеров - в возрасте до 30 лет), - сообщают в Кировстате. - В отличие от молодых соратников деятельность «серебряных» волонтеров крайне разнообразна. Среди добровольцев, занимающихся благоустройством территорий, организацией спортивных, культурных мероприятий, проведением неоплачиваемых занятий, консультированием, волонтеры старше 54 лет составляли большинство.

ИСТОЧНИК KP.RU