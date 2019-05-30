Автостопом из района в центр: в Кировской области разыскивают трех девочек-подростков

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-30T11:38:46+03:00

Поисковики предполагают, что девушки доехали из Тужи в Киров

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В Кировской области начался активный поиск трех подростков, ушедших из дома 29 мая. Девушки 15 и 16 лет проживают в поселке Тужа. Пропали они примерно в одно время.

Отряд по поиску несовершеннолетних «Первый» предполагает, что девушки могут находиться вместе. Более того, они могли отправиться автостопом в Киров.

15-летняя Евгения Рассомахина ростом 150-155 сантиметров, нормального телосложения, с серыми глазами и светлыми волосами. Девушка была одета в черную выше колена юбку и светлую блузку, с собой - темный рюкзак.

Диана Червякова ростом 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, с карими глазами и темными до плеч волосами. Девушка была одета в легкое платье в бело-голубую полоску и с красными цветами. С собой - черный рюкзак.

Девушки могли автостопом уехать в Киров. Фото: vk.com/ornkirov

Также 29 мая пропала и 16-летняя Екатерина Перминова. Девушка ростом 155-160 сантиметров. Была одета в камуфляжные штаны, темную футболку и кроссовки.

Подростки могут находиться вместе. Фото: vk.com/ornkirov

Добровольцы просят помощи у кировчан, водителей и пешеходов: если вы видели девушек или подвозили их до какого-нибудь населенного пункта, просьба сообщить об этом по телефонам: 8(800)350-76-25 или 02,112.

ИСТОЧНИК KP.RU