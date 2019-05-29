2019-05-29T18:54:33+03:00
Общество

Социальные выплаты, капремонт и благоустройство дворов: в Кирове прошло заседание гордумы

В повестку дня заявили 20 вопросов
Анна КРЮКОВА
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Состоялось очередное заседание Кировской гордумы. Фото: duma.mo-kirov.ruСостоялось очередное заседание Кировской гордумы. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В среду, 29 мая, состоялось очередное заседание Кировской гордумы. Депутаты обсудили бюджет города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Так, на социальные выплаты молодым семьям планируется направить 44,6 млн рублей. Благодаря этому улучшить свои жилищные условия смогут 56 семей. Для сравнения, в 2018 году выплаты получили 29 семей.

За счет экономии расходов на обслуживание муниципального долга (33 млн) будет проведен капремонт в 20 детсадах. Также за счет этих же средств обустроят теневые навесы в 13 дошкольных учреждениях.

В повестке дня были заявлены более 20 вопросов. Фото: duma.mo-kirov.ru

В повестке дня были заявлены более 20 вопросов. Фото: duma.mo-kirov.ru

Средства направят и на строительство пожарных водоемов, ремонт спортивного клуба «Дельта», кровли молодежного клуба по месту жительства в Лянгасово, установку шумозащитных экранов вдоль стадиона школы №40.

Кроме того, депутаты обсудили подготовку к новому отопительному сезону. Глава города Елена Ковалева отметила, что администрации нужно составить точный план работ для того, чтобы Киров смог получить паспорт готовности к прохождению отопительного сезона в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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