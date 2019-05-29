2019-05-29T17:30:51+03:00
Общество

Потратить 8 миллиардов рублей за пять месяцев: Кировское минтранспорта озвучило бюджет на 2019 год

У депутатов возникли вопросы по поводу нерасторопности дорожников
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Депутаты опасаются, что дорожники не успеют освоить средства, выделенные на ремонт дорогДепутаты опасаются, что дорожники не успеют освоить средства, выделенные на ремонт дорогФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За январь, февраль, март и апрель Министерство транспорта освоило только 600 миллионов рублей. А запланировано на 2019 год порядка 8,48 миллиардов. У депутатов областного Заксобрания возник вопрос: успеют ли в министерстве реализовать оставшуюся сумму за период, когда можно строить дороги? А ведь в планах довольно обширный список.

- На нормативное содержание дорог в регионе выделено 1,5 миллиарда рублей, на ремонт и капремонт - 1,1 миллиарда, - сообщил заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев. - Средства пойдут на заделку выбоин на дорогах на площади 130 тысяч квадратных метров, установку 1,2 тысячи дорожных знаков, разметку и оборудование пешеходных переходов.

Кроме того, в области планируется отремонтировать два моста (один из них - в Юрье) и обустроить 13 автобусных остановок. Правда вливаний со стороны бюджета области и федерации все равно недостаточно. Ведь на полное благоустройство региональной дорожной сети необходимо порядка 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Способ экономии бюджета: в Кирове предлагают упразднить комитет заксобрания по депутатской этике
Социальные выплаты, капремонт и благоустройство дворов: в Кирове прошло заседание гордумы
Работа со старшим поколением: как правительство Кировской области поднимает демографический уровень региона?
Поздравить кировчан с Днем города приедут сразу три звезды
МЧС объявило в Кировской области метеопредупреждение
Кировская область получила акции на 64 миллиона рублей за счет неиспользуемых зданий
«Ростелеком» и Пенсионный фонд России провели онлайн-семинар для преподавателей и организаторов курсов по программе «Азбука интернета»
Единогласно: кировские дети-сироты смогут получить социальное жилье там, где захотят
В МРСК Центра и Приволжья стартовал декадник по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!»
Госдолг Кировской области составил 25,1 миллиарда рублей
Сити-менеджер Кирова об установке памятника Сталину: «Желание коммунистов я понимаю»
В Кировской области средний размер долга по алиментам у мужчин - 238 тысяч рублей
МегаФон прокачал парки Кирова
Редкий кадр: в Нургуше фотографам удалось сфотографировать выдру
В Кирове фельдшер и терапевт ограбили пенсионерок
Ректор ВятГУ Валентин Пугач выступил на заседании Совета ректоров вузов ПФО в Саранске
«Меня это не оскорбляет»: глава администрации о надписях на заборе в Кирове
День города 12 июня 2019 года в Кирове: какие улицы перекроют?
Киров: «Алые паруса» всегда на связи благодаря «Ростелекому»