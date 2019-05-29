Потратить 8 миллиардов рублей за пять месяцев: Кировское минтранспорта озвучило бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-29T17:30:51+03:00

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За январь, февраль, март и апрель Министерство транспорта освоило только 600 миллионов рублей. А запланировано на 2019 год порядка 8,48 миллиардов. У депутатов областного Заксобрания возник вопрос: успеют ли в министерстве реализовать оставшуюся сумму за период, когда можно строить дороги? А ведь в планах довольно обширный список.

- На нормативное содержание дорог в регионе выделено 1,5 миллиарда рублей, на ремонт и капремонт - 1,1 миллиарда, - сообщил заместитель министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев. - Средства пойдут на заделку выбоин на дорогах на площади 130 тысяч квадратных метров, установку 1,2 тысячи дорожных знаков, разметку и оборудование пешеходных переходов.

Кроме того, в области планируется отремонтировать два моста (один из них - в Юрье) и обустроить 13 автобусных остановок. Правда вливаний со стороны бюджета области и федерации все равно недостаточно. Ведь на полное благоустройство региональной дорожной сети необходимо порядка 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU