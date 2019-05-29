2019-05-29T17:26:33+03:00
Общество

Кировская область получила акции на 64 миллиона рублей за счет неиспользуемых зданий

Торги проходят регулярно, вот только покупать объекты никто не хочет
Евгений ДЕМИХОВ
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В 2018 году в Кировской области насчитали 51 неиспользуемое зданиеВ 2018 году в Кировской области насчитали 51 неиспользуемое зданиеФото: Александр ГЛУЗ
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После продажи пустующего здания в городе Слободском в региональный бюджет пришли 4,79 миллиона рублей. Помещение на 600 квадратных метров несколько лет было практически бесхозным. Объекты, подобные этому, правительство сдает в аренду или выставляет на продажу.

- В 2018 году у нас имелось 51 такое здание, - сообщил министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артем Сурженко. - Из них 22 объекта в течение года понадобились. Остальные 39 выставлены на торги. В четырех случаях здания передали в пользование коммерческим предприятиям, которые расплатились акциями на сумму 64 миллиона рублей.

Однако неиспользуемые годами объекты непопулярны как среди населения, так и среди подрядных организаций, которые проводят оценку стоимости имущества. Так в 11 случаях из 35 фирма-оценщик плохо выполнила свою работу. Из-за этого здания не допустили к торгам.

При этом других оценщиков найти не удалось. Поэтому Министерство имущества вынуждено работать с некомпетентными подрядчиками.

Еще в 13 случаях аукционы попросту не состоялись из-за отсутствия заявок на объекты. Сурженко объясняет это тем, что здания годами не ремонтируются, из-за чего теряется их привлекательность для потенциальных покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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