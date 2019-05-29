Единогласно: кировские дети-сироты смогут получить социальное жилье там, где захотят

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-29T14:04:28+03:00

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Кировские дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с 2021 года смогут получать социальное жилье в том районе, который они выберут сами: будь то район области или же сам город Киров. Такую поправку в закон приняли сегодня в первом чтении депутаты областного Законодательного собрания.

Сегодня дети-сироты получают жилье по договору социального найма в течение года после 18-летия или в течение девяти месяцев после выпуска из среднего профессионального или высшего учебного заведения. Однако на данный момент жилье они получают по месту жительства, учета.

Через год (на 2020 год заявки на получение жилья уже утверждены) «социальный ребенок» сможет получить жилье в том районе, в котором он захочет проживать, в течение девяти месяцев после 18-летия или до 1 апреля следующего после подачи заявки года. Данная поправка в закон не требует дополнительных финансирований, поддержана прокуратурой области.

Напомним, что детям-сиротам выдается жилье общей площадью не менее 26 квадратных метров. Цена за «квадрат» в Кирове установлена законом: 39 000 рублей.

Депутаты задались вопросом, нельзя ли уравнять цену за «квадрат» для областного центра и районов, чтобы замотивировать детей остаться в районе.

Однако министр образования региона Ольга Рысева подчеркнула, что от уравновешивания цены качество жилплощади для сирот не изменится, так как муниципалитеты не будут сравнивать и пытаться на выделенные деньги купить жилье получше.

Также ответное слово взял и уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

- Дети-сироты остаются в Кировской области, и наша задача - обеспечить их социальным жильем, - подчеркнул детский омбудсмен. - Кроме того, большинство таких детей не проживают в выделенном им жилье и копят огромные счета за коммуналку. Они социализировались там, где жили и учились, и, если им выдадут жилье в другом месте, они не переедут. Однако есть много детей, которые устроились в Туже, потому что им предложили работу.

В итоге после заслушивания спикеров депутаты единогласно приняли поправку в закон.

ИСТОЧНИК KP.RU