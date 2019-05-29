Госдолг Кировской области составил 25,1 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-29T14:06:32+03:00

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Региональный министр финансов подвела итоги 2018 года. Государственный долг Кировской области составил 25,1 миллиарда рублей. Тогда как за год до этого он был на уровне 26 миллиардов рублей. Правительство планирует ежегодно снижать задолженность. Так, в 2018 году было выделено порядка 780 миллионов рублей.

Несмотря на такую колоссальную цифру задолженности перед федералами, региональный бюджет оказался профицитным. Область вышла в плюс на 1,3 миллиарда рублей.

- Этого удалось добиться за счет перевыполнения годового плана по доходу, - уточнила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева. - Кроме того, в бюджет поступили дотации на сбалансированность, а часть средств вернулась в казну за счет непрофинансированных расходов.

Так, например, порядка 170 миллионов рублей были получены после того, как была сделана корректировка сметной документации по путепроводу в Чистые Пруды. Подрядчик не завершил работы в срок, из-за этого часть мероприятий (а вместе с ними и оплату) перенесли на 2019 год.

Кстати, за прошедший финансовый год в бюджет области пять раз вносились изменения. Так, статья расходов увеличилась на 3,9 миллиарда, а дохода - на 3,2.

ИСТОЧНИК KP.RU