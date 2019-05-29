Сити-менеджер Кирова об установке памятника Сталину: «Желание коммунистов я понимаю»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-05-29T14:11:34+03:00

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На медиатайме 28 мая глава администрации Илья Шульгин поделился с журналистами своим мнением по поводу инициативы коммунистов установить в Кирове памятник Иосифу Сталину. Сити-менеджер отметил, что понимает желание партии, так как Сталин - «один из виднейших политических деятелей XX века».

- Это человек, который оставил в истории нашей страны очень яркий след, который сегодня многие люди трактуют неоднозначно, так же как и деятельность любого другого правителя, - сообщил глава администрации Кирова. - В прошлом году была жаркая дискуссия по установке памятника царской семье. Тогда удалось сохранить в Кирове мир, покой и согласие.

Кроме того, Илья Шульгин сказал, что перед установкой памятника в городе должны пройти общественные слушания. Без согласия кировчан «такие инициативы продолжения иметь не будут».

ИСТОЧНИК KP.RU