2019-05-29T14:11:34+03:00
Общество

Сити-менеджер Кирова об установке памятника Сталину: «Желание коммунистов я понимаю»

По мнению Ильи Шульгина, перед установкой памятника в городе должны пройти общественные обсуждения
Анна КРЮКОВА
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Кировские коммунисты вслед за новосибирцами решили увековечить имя вождя народовКировские коммунисты вслед за новосибирцами решили увековечить имя вождя народовФото: Андрей КАРА
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На медиатайме 28 мая глава администрации Илья Шульгин поделился с журналистами своим мнением по поводу инициативы коммунистов установить в Кирове памятник Иосифу Сталину. Сити-менеджер отметил, что понимает желание партии, так как Сталин - «один из виднейших политических деятелей XX века».

- Это человек, который оставил в истории нашей страны очень яркий след, который сегодня многие люди трактуют неоднозначно, так же как и деятельность любого другого правителя, - сообщил глава администрации Кирова. - В прошлом году была жаркая дискуссия по установке памятника царской семье. Тогда удалось сохранить в Кирове мир, покой и согласие.

Кроме того, Илья Шульгин сказал, что перед установкой памятника в городе должны пройти общественные слушания. Без согласия кировчан «такие инициативы продолжения иметь не будут».

ИСТОЧНИК KP.RU

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