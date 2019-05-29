Редкий кадр: в Нургуше фотографам удалось сфотографировать выдру
До этого выдры попадались только в кадры фотоловушек
Фото: А. ШИРОКИХ
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Заповедник «Нургуш» - кладезь интересных историй и прекрасных пейзажей. Очень повезло участникам областного фотоклуба «Диана». В начале мая они приехали с экскурсией и за фотографиями на территорию заповедника. И им удалось поймать в кадр выдру.
Фото: А. ШИРОКИХ
- Речная выдра - животное очень осторожное, - говорят сотрудники заповедника. - Увидеть ее - большая удача для фотографа. Ранее выдра попадалась сотрудникам заповедника только на кадры фотоловушек.
ИСТОЧНИК KP.RU