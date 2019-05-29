2019-05-29T12:15:06+03:00
Происшествия

В Кирове фельдшер и терапевт ограбили пенсионерок

Один из медиков скорой во время предыдущего вызова приметил, где женщины хранят деньги
Алена ЗАЙЦЕВА
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Деньги пожилые женщины хранили в сервантеДеньги пожилые женщины хранили в сервантеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В квартиру пенсионерок постучались фельдшер и врач. Женщины, глянув в глазок, решили открыть дверь. Тем более что один из медиков приезжал совсем недавно с бригадой скорой, когда одной из женщин стало плохо. Врач и фельдшер зашли в квартиру, мол, могут помочь в лечении гипертонии. Предложили померить давление обеим пожилым дамам. И под предлогом, что давление высокое, сделали укол той и другой. Когда пенсионерки очнулись, сразу не поняли, что их обокрали. Пропажу крупной суммы денег обнаружили только на следующий день.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны подозреваемые в совершении разбоя. Ими оказались 35-летний фельдшер скорой помощи и 27-летний врач-терапевт одного из медицинских центров, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание фельдшера и медика, ограбивших пенсионерок.Видео: УМВД РФ по Кировской области! другой источник

Как выяснили оперативники, один из медиков приезжал за несколько дней до преступления в составе бригады скорой. И заметил, где пенсионерки хранят деньги: в серванте лежали порядка 200 тысяч рублей.

Он уговорил коллегу вернуться в квартиру одиноких женщин и украсть деньги. К моменту, когда медиков пришли арестовывать, один из них уже успел потратить 30 тысяч на погашение кредитов.

Оба мужчины сейчас задержаны и дают показания. Деньги пожилым дамам вернут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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